Более 2 тыс. населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за снегопадов

Из-за сильных снегопадов в 16 областях Украины более 2 тысяч населенных пунктов остались без энергоснабжения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Наиболее трудная ситуация наблюдается в южных регионах страны, в частности в Одесской и Николаевской областях, где высота снежного покрова достигает полутора до двух метров.

Информация министра свидетельствует, что из-за непогоды нарушено электроснабжение в 2019 населенных пунктах. Движение перекрыто на 14 автомобильных дорогах по всей стране. Силовые структуры, включая спасателей, полицию, пограничников и сотрудников нацгвардии, привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Эта ситуация также влияет на транспортные потоки в Москве, где также отмечены затруднения на дорогах из-за снегопада. Некоторые грузовики застряли на улицах, что создает дополнительные трудности для движения в городе.