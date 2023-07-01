Более 1 300 автомобилей сожжено во Франции в ходе ночных беспорядков

Более 1 300 машин и 234 здания сожжено во Франции в ходе беспорядков, происходивших в ночь на 1 июля.

Об этом говорится в информационной сводке МВД страны.

Отмечается, что в общественных местах зафиксировано 2 560 пожаров.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти намерены устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети.

Франция в последнее время часто фигурирует в списке стран, сталкивающихся с проблемами расизма и дискриминации в бедных кварталах, населенных различными этническими меньшинствами, а ее жители все чаще — жертвами подобных случаев. Последний случай полицейской жестокости, который и спровоцировал протесты, — это убийство 17-летнего подростка. Подавляющее большинство протестующих — подростки.