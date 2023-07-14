Бойцы ЧВК «Вагнер» уже в Беларуси

Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны Беларуси.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы «ЧВК Вагнер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в сборах принимают участие военнобязанные из Солигорского района.

«Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях, складывающейся обстановки», – пояснили в пресс-службе.

Кстати, по сети уже активно гуляет фото якобы Евгения Пригожина, который якобы ночевал в одной из палаток на новой белорусской базе. Поскольку фейков в последнее время распространяется немало, мы не можем однозначно утверждать, что это фото подлинное.