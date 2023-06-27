«Бояться их нечего»: Лукашенко про ЧВК «Вагнер»

Александр Лукашенко 27 июня принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. И объяснил, какая польза может быть от «вагнеровцев».

«Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим», — заявил Лукашенко.

«Когда их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут об оружии: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как защищаться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим»», — объяснил Лукашенко.