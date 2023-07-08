Блогер из Австралии нашла в сарае чемодан и узнала, что ее прапрадед был помощником Николая II

Австралийская тиктокерша Кейт Ричи решила помочь бабушке с уборкой и обнаружила в доме старый сундук. Изделие оказалось брендовым — от Louis Vuitton, но самое ценное находилось внутри. Девушка обнаружила документы времен царской России, старинные фотографии и другие артефакты.

Таким образом Кейт Ричи неожиданно для себя выяснила, что ее прапрадедушка был приближенным Николая II. Такой вывод блогер сделала, внимательно изучив содержимое сундука. Из документов следовало, что предок был белым эмигрантом, который бежал из России после революции. Она нашла редкие фотографии последнего российского императора, а также его письма. По семейной легенде Николай II даже подарил приближенному часы с яйцом Фаберже, в его владении находился особняк в Санкт-Петербурге.

Ричи обратилась к русскоязычным подписчикам, чтобы те помогли ей с переводом документов, пишет Starhit. Так, она узнала личность прапрадедушки — им оказался дворянин Александр Тецнер, который был чиновником в Министерстве внутренних дел и сыном статс-секретаря Государственной канцелярии. Император назначил Александра губернатором Олонецкой губернии (это Карелия, — Прим.), но в связи с февральскими событиями прошлого века тот так и не вступил в должность.

Тецнер считался погибшим, но благодаря сохранившимся бумагам Кейт удалось воссоздать его историю. Сначала мужчина отправил жену баронессу Ольгу Ребиндер вместе с сыном Сергеем в Китай, а затем отправился за ними. По пути в Харбин Александр потерял ногу. В конце концов семья осела в Новой Зеландии, где баронесса открыла первую православную церковь. Предположительные потомки Тецнера сейчас живут в Австралии, городе Брисбен.

Кейт публикует в TikTok ролики с удивительными находками. Например, манифест императора Николая II об объявлении Первой мировой. Подписчики посоветовали девушке обратиться в местный музей и активно посвящают в историю России. Однако есть и те, кто сомневается в оригинальности реликвий.