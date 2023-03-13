Благодаря ядерным технологиям стало известно, сколько воды стоит пить в течение дня

«Пейте много воды!» – распространенное утверждение, когда речь заходит о крепком здоровье, увеличении энергии, чистоте кожи и снижении веса.

В том, насколько это утверждение справедливо, разбирались эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Часто рекомендуется пить более литра жидкости в день, как, например, в руководстве по правильному питанию Eatwell Guide Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства, но встречаются и рекомендации потреблять гораздо большее количество воды. Национальные академии Соединенных Штатов, например, рекомендуют женщинам пить до 2,7 л, а мужчинам – 3,7 л ежедневно.

Многие из этих рекомендаций основаны на эпидемиологических исследованиях, экспериментах с участием десятков людей или субъективных методах, таких как анкетирование.

Исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science, в рамках которого с помощью данных, собранных посредством ядерного метода анализа воды с двойной меткой, изучался водный обмен, с новой стороны освещает вопрос того, сколько воды на самом деле необходимо потреблять. Водный обмен означает количество воды, которое использует организм в течение дня. Несмотря на тесную взаимосвязь понятий, водный обмен не равен потребности организма в воде, поскольку мы также получаем воду из воздуха через кожу и вместе с пищей, которую едим.

Исследование показало, что выпускавшиеся в прошлом указания и рекомендации могут быть слишком высокими для большинства людей в большинстве ситуаций, а реалистичная ежедневная цифра может составлять всего 1,5 л для молодых мужчин и 1,3 л для молодых женщин и зависеть от многих факторов.

«Питьевая вода составляет примерно от половины до 40% водного обмена, – объясняет Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания в Японии, который является ведущим автором этой новой работы. – Мы получаем воду вместе с пищей, и наш организм сам также производит некоторое количество воды в процессе энергетического метаболизма. Если вы умножите водный обмен примерно на 0,4, то, возможно, вы получите ответ на вопрос, сколько воды вам нужно пить в течение дня, хотя это зависит от того, что вы едите».

Используя базу данных МАГАТЭ по воде с двойной меткой, Ямада и более 90 исследователей из научных учреждений разных стран мира изучили данные о содержании воды в организме и метаболическом обмене 5604 мужчин и женщин в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран с развитой и развивающейся экономикой.

Исследователи использовали эти данные для разработки общего уравнения, которое может быть использовано, например, для прогнозирования последствий климатических и демографических изменений в будущем, а также поможет странам предвидеть свои будущие потребности в водных ресурсах.

«Понимание факторов, которые определяют наш водообмен, и относительной важности различных других аспектов – это большой шаг вперед в нашей способности прогнозировать будущие потребности в водных ресурсах», – говорит Джон Спикман, профессор Шэньчжэньского института передовых технологий и Абердинского университета, ставший одним из авторов этой работы.

Исследование показало, что существует множество показателей, связанных с водным обменом, которые выходят за рамки возраста, массы и композиционного состава тела. Спортивная подготовка, уровень физической активности, социально-экономические и экологические факторы также определяют водный обмен.

Нельзя просто сказать, что все люди должны пить два литра воды в день.

Существует много разных факторов, и подобная рекомендация, особенно в странах, где производство чистой питьевой воды обходится дорого, никак не подкрепляется потребностями с точки зрения здоровья.

«Эти данные указывают, что нет единого для всех подхода в отношении потребления воды, – утверждает Алексия Алфорд, специалист МАГАТЭ по питанию и соавтор работы. – Нельзя просто сказать, что все люди должны пить два литра воды в день. Существует много разных факторов, и подобная рекомендация, особенно в странах, где производство чистой питьевой воды обходится дорого, никак не подкрепляется потребностями с точки зрения здоровья».

Алфорд говорит, что оценка водного обмена с помощью этих новых уравнений может не только помочь разработать стратегии для обеспечения потребления достаточного количества воды, но и определить будущие потребности в водных ресурсах, что крайне важно в условиях роста населения и изменения климата.