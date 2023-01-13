Бизнесмена Аркадия Израилевича досмотрели на таможне

Он летел рейсом Дубай—Минск, вылет которого вчера задержали по техническим причинам.

«Окончательно убедился, что еврейское счастье — это короткий промежуток между двумя еврейскими несчастьями, — известный бизнесмен поделился подробностями в соцсетях. — После шикарного полёта авиакомпанией Emirates по маршруту Пхукет-Дубай, прямо у трапа нас встретили представители Мархаба-сервис и отвели в очень достойный отель прямо в терминале. Утром представитель того же сервиса отвела в лаунж, где мы позавтракали и пошли на посадку в самолет. Войдя в самолёт, я понял, что жизнь нормализовалась окончательно: это был предел мечтания, новенький Boeing MAX Белавиа. Плотно держа удачу за хвост, я надел наушники и начал смотреть кино. После второй серии, соседи стали вставать и с вещами направляться к трапу. Оказалось, у MAХ’а выявили поломку, не совместимую с дальнейшим полётом. Наличие связей помогло мне быстро понять, что еврейское счастье быстротечно. Самолёт-подменка будет часов через двенадцать…»

Бизнесмен с супругой уже в Минске.

«Аэропорт Минск-2 в соревновании «кто хуже» начинает опережать Белавиа, — рассказывает он. — Начала выдачи багажа ждали больше часа. И чтобы окончательно понять, что на родине, полностью досмотрела таможня…»