Совет по развитию предпринимательства при правительстве обнародовал проблемы, с которыми многие компании сталкиваются во время проведения проверок, пишет ilex.by. Несмотря на декларируемый контролирующими органами профилактический характер ряда мероприятий, по факту выставляются огромные штрафы за нарушение формальных процедур.

В настоящее время правительство Беларуси проводит работу по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, формированию механизмов, минимизирующих вмешательство контролирующих (надзорных) органов в функционирование субъектов хозяйствования.

В связи с этим Совет по развитию предпринимательства организовал «горячую линию» по фактам «перегибов и формализма при проведении контрольно-проверочных мероприятий».

Как показали поступившие в бизнес-союз обращения, у компаний имеется несколько ключевых проблем в связи с осуществлением проверок.

Во-первых, под видом «мониторинга» или «мероприятий технологического характера» проводятся полноценные проверки с требованием предоставления документов и вменения штрафных санкций при выявлении тех или иных нарушений.

Кроме того, фиксируются длительные сроки проведения проверок, а также множественность мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (МТХ) и мониторинга.

Вызывает недоумение и «необходимость при проведении проверок предоставления заверенных копий первичных учетных документов, договоров и другой информации».

Бизнес пожаловался на «отсутствие четких и понятных критериев отнесения действий или событий к хозяйственным операциям, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора)».

Предприятия также недовольны «значительными штрафными санкциями за нарушение формальных процедур при отсутствии имущественного вреда».

По итогу Совет по развитию предпринимательства направил в правительство предложения по усилению превентивного характера и профилактической направленности контрольно-проверочных мероприятий, а также совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в целом.

Стоит напомнить, что в ноябре 2022 года на общественное обсуждение был вынесен проект изменений в указ N 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Предметом его правового регулирования было «изменение стиля и методов работы контролирующих (надзорных) органов с учетом смещения акцента в контрольной (надзорной) деятельности на превентивный характер ее проведения».

Эксперты считают, что в случае принятия этих изменений может увеличиться количество проверок компаний. При этом будет сделан еще больший фокус на вопросах ценообразования.

В частности, проект госрешения предусматривал введение единого порядка проведения МТХ, процедуру обжалования, ограничение сроков проведения таких мероприятий (до 15 дней) и др.

Планировалось также расширить перечень случаев, при которых может назначаться внеплановая проверка (по поручению суда, в случае неустранения компанией выявленных в ходе мониторинга нарушений и прочее).

Допускалась возможность нескольких внеплановых тематических оперативных проверок одного и того же субъекта в течение календарного года. Проводить их смогут также областные (Мингорисполком), городские, районные исполкомы, местные администрации.

Согласно проекту документа в ходе таких проверок дополнительно будут проверять вопросы соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, а также требования о наличии документов, подтверждающих приобретение (поступление) ТМЦ, их отпуск в места реализации.

Представители Министерства по налогам и сборам и Комитета госконтроля не считают, что последнее время количество проверок резко увеличилось.

По данным КГК, за 9 месяцев 2022 года всеми контролирующими и надзорными органами страны проведено 6236 проверок (из них 4538 выборочных и 1698 внеплановых), что на 19% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. Одновременно с сокращением числа проверок и мониторингов увеличилось на 5,1% количество мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич сказал, что проверочная нагрузка на субъекты хозяйствования за последние пять лет снижена в 8,4 раза. При этом повысилась эффективности контрольных мероприятий. По результатам проверок за январь-сентябрь 2022 года предъявлено к уплате в бюджет 174,1 млн рублей, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года почти на 30% в сопоставимых ценах.

По словам замминистра, МНС выработало оптимальная концепцию назначения проверок в условиях санкционного давления.

— Выборочные проверки не планируются. Внеплановые проверки (в том числе обоснованности возврата НДС из бюджета) назначаются в первую очередь для пресечения агрессивных схем уклонения от уплаты налогов, теневого оборота, деятельности с системным, масштабным сокрытием налогооблагаемой базы, — сказал он.

План выборочных проверок на I полугодие 2023 года уже имеется. Их проводят КГК, прокуратура, МЧС, МВД, Минфин, МАРТ, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Госстандарт и другие ведомства.