Бивни мамонта возят тоннами: перехвачена необычная контрабанда

Пограничники совместно с ДФР Комитета госконтроля задержали группу контрабандистов, которые перевозили через территорию страны бивни мамонта. Задержание произошло 24 мая при попытке переправить в Литву очередную партию бивней в 3,5 тонны. Их стоимость на теневом рынке оценивается в 1,8 миллиона долларов.

Как сообщили в ГПК, в поле зрения пограничной службы попала международная преступная группа, которая наладила канал поставки бивней мамонта из российской Якутии в США, Западню Европу и Южную Азию.

С целью организации контрабанды были созданы несколько юрлиц. Выяснилось, что они также использовались для уклонения от уплаты налогов.

В свою очередь, ДФР раскрыл подробности уголовное дела. По его информации, минское ООО наряду с официальными закупками за безналичный расчет дешевых, некондиционных бивней мамонта в РФ приобретало за наличные дорогие бивни высокого качества. Затем они вывозились в Беларусь, где проводилась их частичная обработка.

В дальнейшем товар реализовывался с процедурами таможенного оформления за границу.

“При этом в учет общества помещались фиктивные документы о якобы произведенной индивидуальными предпринимателями реставрации бивней, за которую на их расчетные счета обществом перечислялись денежные средства. Фактически же реставрационные работы бивней выполнялись работниками фирмы, а поступившие на расчетные счета предпринимателей денежные средства обналичивались и передавались должностным лицам общества. Обналиченные денежные средства использовались коммерсантами в личных целях, а также для оплаты следующих партий бивней, незаконно ввозимых на территорию Республики Беларусь”, – добавили в КГК.

В результате в бюджет были не уплачены налоги на сумму более 160 тысяч рублей.