“Битва миллионеров”. Роналду сыграет против Месси

Международная маркетинговая компания намерена организовать товарищеский матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром».

Об этом сообщил журналист Али Аль-Энези в своём Твиттере.

По данным источника, предполагается, что в этом матче должны будут участвовать звёзды Криштиану Роналду и Лионель Месси. Ожидается, что товарищеский матч может пройти в Китае.

Напомним, что после ухода из «Пари Сен-Жермен» Месси подписал контракт с американским клубом MLS «Интер Майами». Контракт рассчитан на два года.

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что по контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год.

Криштиану Роналду подтвердил свой переход в «Аль-Наср» 30 декабря прошлого года. Португалец подписал выгодный контракт, по которому он останется в команде до 2025 года и будет зарабатывать 200 миллионов долларов за сезон.

Невероятная зарплата в Саудовской Аравии сделает Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Если состоится товарищеский матч, в котором примут участие Месси и Роналду, то это будет настоящая битва миллионеров.