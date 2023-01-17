Соучредитель Microsoft Билл Гейтс, общаясь с пользователями Reddit, сказал, что метавселенная и Web3 (концепт нового поколения интернета, децентрализованного и работающего на блокчейне и экономике токенов) не настолько революционны, как искусственный интеллект (ИИ).

«Искусственный интеллект или ИИ — это следующий большой технологический сдвиг, которого пользователи могут ожидать в ближайшие годы», — отметил Гейтс.

Гейтс уверен, что ИИ может оказать существенное влияние на сферы образования и здравоохранения. Например, его можно использовать для обучения детей математике и сделать предмет по настоящему интересным, пишет Naked-Science. В медицине ИИ может помочь людям получить медицинскую консультацию в регионах, где отсутствуют врачи.

Когда один из пользователей Reddit указал, что внедрение ИИ приведет к потере рабочих мест учителей и врачей, Гейтс не согласился, заявив, что в мире сейчас ощущается острая нехватка этих специалистов.

В фарватере высказываний Гейтса движется Microsoft, которая собирается инвестировать дополнительные 10 миллиардов долларов в OpenAI (компания, занимающаяся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения).