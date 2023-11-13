Билеты уже в продаже: XXIX Минский кинофестиваль 'Лістапад' открывает двери для зрителей

Организаторы XXIX Минского международного кинофестиваля «Лістапад» объявили о начале продажи билетов на показы, которые пройдут с 17 по 24 ноября в четырех кинотеатрах столицы: «Беларусь», Доме кино, «Пионере» и «Центральном». В этом году зрителей ожидает насыщенная программа с лучшими фильмами со всего мира.

Церемония торжественного открытия фестиваля пройдет 17 ноября в Доме кино, предварительно следуемая Днем российского кино и показами из «Золотой коллекции». Фестиваль будет включать Дни кино Сирии и Казахстана, а также показы для детей и молодежи в кинотеатре «Пионер». Завершится кинофестиваль церемонией закрытия и объявлением победителей конкурсов 20 ноября.

Одной из основных частей фестиваля станет «Конкурс молодых», в котором примут участие 747 киноработ из 40 стран. 8 фильмов, отобранных по определенным критериям, будут представлены на показ в кинотеатре «Беларусь». Площадка «Центрального» будет использована для презентации конкурсных и внеконкурсных кинолент.