Bild заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом

Медиаконцерн Axel Springer радикально урезает расходы.

Немецкий таблоид Bild, который входит в медиаконцерн Axel Springer, намерен заменить ряд сотрудников искусственным интеллектом. О грядущих сокращениях в газете рассказывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, Bild намерен уволить фоторедакторов, сотрудников печатного производства, корректоров, секретарей и редакционных директоров, поскольку их рабочие задачи «в цифровом мире заменяются искусственным интеллектом и автоматическими процессами».