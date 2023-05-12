Беженка из Луганска в Беларуси родила тройню

Три девочки – Дарья, Диана и Эльвира – появились на свет 31 марта. 11 мая родителям в торжественной обстановке вручили первые документы малышек – свидетельства о рождении.

Алена Ибрагимова рассказала БЕЛТА, что приехала в Беларусь из Луганска в 2014 году. “В Беларуси были дальние родственники. Я приехала с двумя детками. Очень за них переживала, поэтому и решилась на переезд. В Гомеле познакомилась с мужем Элмиром. И здесь родились уже четверо деток. Сейчас у меня вид на жительство. Уезжать не планируем. В Беларуси тихо и спокойно. Это главное”, – подчеркнула многодетная мама.

Сегодня старшая Алевтина учится в могилевском профессиональном лицее, Амина заканчивает четвертый класс, а Александра ходит в детский сад.

Родители признались: никогда не думали, что будет такая большая семья: “Четвертого ребенка планировали, но когда узнали, что будет тройня, поначалу было шоковое состояние”. При этом ранее тройни не было ни в роду мамы, ни в роду отца.