Безалкогольное пиво может стать причиной диабета

Безалкогольное пиво, хоть и содержит в своем составе минимальное количество спирта, все же не столь безвредно, как считалось ранее.

Так, по словам психиатра-нарколога Виталия Холдина, злоупотребление этим напитком может привести к нежелательным последствиям.

Все дело в содержащемся в безалкогольном пиве спирте — около 0,5–1%. Однако большинство считают, что его там вовсе нет, поэтому выпивает сразу несколько банок. Это приводит к повышению концентрации алкоголя в организме, что плохо сказывается на работе печени, почек и других органов.

Кроме того, такой напиток довольно калорийный, поэтому может вызвать проблемы с лишним весом, напоминает специалист. Помимо этого легкоусваиваемый углевод, содержащийся в пиве, вызывает скачок сахара в крови, что чревато возникновением диабета, уверяет Холдин.