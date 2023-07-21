Без мер профилактики к 2035 году от туберкулеза может умереть миллион человек

Специалисты ООН настаивают на том, что реализация комплексной стратегии по выявлению бытовых контактов инфицированных и проведению профилактического лечения туберкулеза экономически выгодна. За 12 ближайших лет эти меры позволят на 35 процентов сократить смертность среди тех, с кем контактировали заболевшие, и среди людей, живущих с ВИЧ.

Совместное исследование, проведенное ЮНИТЭЙД, Университетом Джона Хопкинса в США и Институтом Aurum, показало, что эта стратегия может спасти 850 000 жизней к 2035 году. Учитывая нынешний низкий уровень выявления лиц моложе 15 лет, большинство этих людей могут составить дети. Согласно полученным данным, отказ от внедрения комплексной стратегии приведет к 2035 году почти к одному миллиону смертей.

Полученные данные согласуются с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что профилактическое лечение туберкулеза должно предоставляться тем, кто подвергается наибольшему риску заражения. Сюда входят инфицированные ВИЧ и люди, контактировавшие с больными туберкулезом. На эту группу приходится значительная доля из 10,6 миллионов новых случаев инфицирования каждый год. Все эти случаи поддаются профилактике и лечению.

«В настоящее время слишком много членов семей людей, у которых диагностирован туберкулез, остаются без внимания, и слишком многие из них погибают в итоге», – сказала Тесс Рикман, преподаватель Университета Джонса Хопкинса.

Несмотря на то, что туберкулез можно предотвратить и вылечить, он остается самой смертоносной инфекцией в мире.

По данным ВОЗ, около четверти населения мира инфицированы туберкулезом и подвержены риску развития активного заболевания, вызывающего тяжелые заболевания.

«Необходимость профилактики туберкулеза очевидна», – сказал представитель ЮНИТЭЙД Винсент Бретин. По его словам, анализ эффективности потраченных средств показывает, насколько выгодно обеспечить упреждающий охват всех лиц, подвергающихся риску, — даже если для этого требуются приложить дополнительные усилия для поиска тех, кто нуждается в помощи, но не обращается за ней. «Речь идет о дальновидной политике, которая может оказать огромное влияние на борьбу с туберкулезом во всем мире», – добавил он.