Бета-версия будущего: на Западе рассуждают, что будет после бунта Пригожина

В России сейчас пытаются сделать вид, что ничего чрезвычайного не произошло. И что никакой попытки военного мятежа просто не было. Министр иностранных дел Сергей Лавров вообще заявил, что действия Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» трудно назвать «громче, чем передрягой». И что Россия выходила из таких передряг «более крепкой, более сильной».

Однако серьезные эксперты так не считают.

Кэтрин Стоунер, профессор политологии Стэнфордского университета

«Мы все еще не понимаем очень многого о том, почему 36-часовой бунт Пригожина против военного руководства закончился именно так. Однако понятно, что утверждать (как поспешили некоторые аналитики), будто он нанес путинскому режиму смертельный удар, нельзя. Он всего лишь подтвердил то, что серьезные наблюдатели знали давно — Путин не безупречен и не всесилен; политика в России существует, как и политическая борьба, как и смертельные битвы элит за влияние».

Крис Доннелли, экс-советник НАТО по России

«На пике кризиса появились слухи, что Путин покинул Москву. Пригожин же оказался в ситуации неопределенности с недостаточными силами. В итоге оба пришли к соглашению, позволившему им максимально остаться при своих. Возможно, самым большим унижением для Путина стала необходимость положиться на посредничество Александра Лукашенко. Пригожина, похоже, купили амнистией, большой суммой денег и „мягкой посадкой“ в Беларуси.

Что дальше? Путину будет трудно, если не невозможно, восстановить свой имидж среди россиян. Как быстро деградирует страна, сможет ли кто-то сдержать этот процесс? Два десятилетия путинского правления выпотрошили институты власти в России. Система более не способна работать без сильной направляющей руки, а рука Путина уже не сильна. Если поверить слухам, что Шойгу сменит тульский губернатор Дюмин, а начальника Генштаба Герасимова — генерал Суровикин, она ослабеет еще больше.

Главная проблема Путина — в отсутствии очевидного преемника. Пригожин отныне дисквалифицирован. Если Путин вновь твердо не возьмет власть в свои руки, ему придется искать того, кто сможет гарантировать ему безопасную пенсию. В 1999 году он сам дал такую гарантию Борису Ельцину. В ходе «революции роз» в Грузии Михаил Саакашвили сделал это для Эдуарда Шеварднадзе. Но кто сделает это для Путина сейчас?»

Сергей Шмеманн, член совета редакторов NYT, экс-руководитель бюро The Times в Москве.

«Что дальше, предсказать сложно. Но ни один из представимых сценариев не несет ничего хорошего ни России, ни Украине.

Путин, будучи авторитарным лидером, озабоченным захватом Украины, скорее всего решится на эскалацию, чтобы показать Украине и Западу, что по-прежнему силен. Не исключено, что он попытается доказать неправоту Пригожина, назвавшего российскую армию дезорганизованной и некомпетентной. Но для этого Путину придется «срубить» несколько голов в фуражках, чтобы показать, что как мудрый командующий он не слеп к просчетам своих генералов.

В то, что Путин действительно отпустит Пригожина, поверить сложно, и неважно, что он обещал… К «Вагнеру» он будет благосклоннее — наемники нужны, и не только в Украине, но исключительно под очень плотным контролем Кремля.

Но что бы ни случилось с Пригожиным, его вряд ли забудут. Его тирады все-таки раскрыли картину страшных военных потерь России и военных неудач, замешанных на дурном командовании и неверных оценках… Вся история русских бунтов показывает, что их лидеров считают героями, что бы с ними ни произошло в итоге. Несколько веков назад Лжедмитрий, выведенный в опере «Борис Годунов», стал царем в «смутное время» — пусть и ненадолго».

Гидеон Рахман, главный комментатор FT по внешней политике:

«Пригожинский бунт пока затух. Но ситуация в России не вернется к нормальной. Потому что реальность такова, что возвращаться России больше некуда.

Причина бунта в том, что путинский проект разваливается, что после событий того уикенда будет происходить ускоренным темпом. Стало понятно, что Путину предстоит борьба за выживание на два фронта. Есть война в Украине. И есть внутренняя стабильность режима. Эти фронты связаны — дальнейшее ухудшение в Украине неизбежно ухудшит ситуацию дома и наоборот.

Тем не менее, стоит помнить, что полностью неизбежного не существует. Его друг Реджеп Эрдоган пережил армейский бунт в 2016 году и удержался у власти. Но что можно сказать точно — шансы Путина на выживание стали заметно хуже».

Минцин Пэй, профессор по госуправлению в колледже Клермонт-Маккена.

«Бунт „Вагнера“ высветил минимум три риска, которые не сможет игнорировать Си Цзиньпин.

Во-первых и в-главных, необходима полная политическая лояльность вооруженных сил, особенно старших командиров. За десять лет у власти Си зашел намного дальше предшественников в консолидации контроля в НОАК… Более тщательный отбор руководства ВС, всесторонняя слежка и учащенная ротация генералов могут ухудшить боеспособность ВС, но Си может счесть это умеренной ценой за гарантии от предательства в кризис.

Во-вторых, Китаю необходимо всесторонне и как можно раньше гасить любые трения в ВС. Очевидно, рознь Пригожина с руководством Минобороны началась с плохой координации и логистических проблем. Си будет всеми силами избегать главной ошибки Путина — конфликту нельзя было позволить зреть так долго и публично, его нужно было быстро пресечь.

Наконец, действия Пригожина — лишнее напоминание Си о том, что национализм — палка о двух концах. Китайский лидер добился народной поддержки решительным продвижением территориальных претензий Китая, особенно в связи с Тайванем. Однако безудержная риторика такого типа порождает ожидания, которые невозможно оправдать. В итоге ультранационалист способен перехватить повестку у силовика с помощью еще более радикальной риторики, как Пригожин сделал с Путиным.

Очевидно, что Си не нравится бесконечная серия поражений ключевого союзника в противостоянии с Западом. Но он не может не испытывать и некоторой благодарности: беды Путина это ценные уроки, которые можно и нужно усвоить».

Николай Соков, ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению.

«Я вообще не уверен, что мы поняли что-то новое о Путине и его будущем. Поход Пригожина не был ни восстанием, ни даже бунтом. Да, Путин посчитал его таковым, но стоит помнить, что Пригожин не сказал ни слова против Путина… Не жду также никакого влияния на ход войны. И никакого ослабления Путина и его режима (подчеркиваю, только от одного этого события). Фактически его поддержка в армии может даже вырасти».

Майкл Киммаж, историк, привлеченный консультант Госдепартамента США по России.

«Что совершенно точно показал весь этот странный эпизод — в России новые правила. Владимир Путин лишил ее публичной политики. Режим стал всем, а все в стране — на поверхности — пришло в гармонию с режимом. Люди послушны. Но это именно что на поверхности.

В реальности происходит ожесточенная грызня элиты, всеобъемлющая и тяжелая (для простых солдат) война. А у власти стареющий автократ, сочетающий в руководстве тактическую импровизацию и бездействие, начавший войну, которую он может не проиграть, но не способен выиграть. Как в древнем Риме, активные генералы вполне могут взять происходящее в свои руки и объявить себя цезарем.

Поход Пригожина — это бета-версия будущего России в формате бурлеска. В реальности вероятно расчетливое лишение государства монополии на насилие (но без его разрушения) с целью захвата власти: продолжение режима со сменой лидера. Царь стар, страна слаба, будущее открыто сильным».

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна

«Элиты почуяли кровь. Окружение Путина, в том числе его службы безопасности, захотят воспользоваться возможностью, а Путин почти точно закрутит гайки во власти и обществе. По крайней мере, точно тем, кто помогал Пригожину. Он может уволить и Шойгу (как проделал это с его предшественником), и Герасимова. Но политически это все равно начало конца, который наступит не сразу. В выигрыше явно Украина и белорусский лидер Александр Лукашенко. Независимость Беларуси висит на волоске — так что иметь Пригожина в качестве „заключенного“ очень выгодно в контексте силовой игры с Путиным».