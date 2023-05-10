Берлин-Пекин: что не заладилось в последний момент?

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не поедет в Пекин, поскольку его китайский коллега Лю Кун, с которым он должен был встретиться в среду, в последнюю минуту отменил встречу. Об этом пишет Euractiv.

Согласно сообщению Минфина Германии, Лю Кун неожиданно отменил запланированную на 10 мая встречу всего за два дня до ее начала.

«Китайское министерство финансов попросило на выходных отложить переговоры двух министров, запланированные на 10 мая, по причинам, связанным с расписанием», – сообщили в немецком ведомстве, добавив, что китайская сторона не предоставила никаких дополнительных объяснений.

И Линднер, и его партия, либеральные «Свободные демократы», имеют достаточно дистанцированные отношения с Китаем и призвали Германию и Европейский Союз быть осторожными в отношениях с «системным соперником».

Недавно министр образования и исследований Беттина Старк-Ватцингер, также из этой партии, стала первым членом немецкого правительства, который посетил Тайвань. Этот визит побудил посольство Китая в Германии выразить «значительное недовольство».

«Связана ли отмена визита с позицией «Свободных демократов», которая заключается в том, что Германия должна быть более решительной в отношениях с Пекином, – это вопрос предположений», – заявили в Минфине.

Запланированная встреча Линднера и Куна имела целью подготовить обе страны к предстоящим правительственным консультациям. По данным немецкого министерства, теперь она будет перенесена на более поздний срок, который пока не сообщается.

Между тем немецкое коалиционное правительство уже несколько раз переносило презентацию запланированной стратегии в отношении Китая. Документ очерчивает будущий подход страны к политическим и экономическим отношениям с Пекином.

Германия продолжит участие в миротворческой миссии в Косове

Федеральное правительство Германии одобрило продление еще на один год участия страны в международной миротворческой миссии НАТО в Косове (KFOR).

«Федеральный кабинет министров решил, что участие Бундесвера в международном присутствии по безопасности в Косове будет продлено еще на один год», – говорится в сообщении ведомства.

Решение правительства Германии еще должен одобрить Бундестаг, где коалиционные партии имеют комфортное большинство. В первом чтении голосование состоится в течение 10-12 мая, а в окончательном втором – 26 мая.

Силы KFOR в частично признанном Косове развернуты с 1999 года, с тех пор же к ним привлечены и немецкие вооруженные силы в составе до 400 военнослужащих.

Миссия НАТО была создана на основе резолюции Совета безопасности ООН для поддержания стабильности и обеспечения общественного порядка на фоне тогдашней сербско-косовской войны.

Как отмечает немецкое Минобороны, в последние годы ситуация в регионе Западных Балкан стабилизировалась, а Сербия и Косово сейчас ведут переговоры о нормализации отношений. Но «из-за имеющегося потенциала эскалации в регионе присутствие Бундесвера в составе сил KFOR в Косово все еще необходимо как гарант безопасности и дополнение к структурам безопасности», добавляют там.

В то же время премьер-министр Косова Альбин Курти считает, что присутствие Североатлантического альянса в стране нужно, наоборот, увеличить.

Жители Германии — за четырёхдневную рабочую неделю при условии сохранения зарплаты

Данные опроса, проведенного Институтом экономических и социальных наук по вопросу отношения к четырёхдневной рабочей недели, показали, что население Германии в целом поддерживает эту идею. За сокращение рабочего времени высказалось большинство респондентов, однако с одной оговоркой – не сокращать заработную плату.

Четыре рабочих дня устроили бы более 80% участников опроса. Против этого предложения только около 17% респондентов. Причины поддержки введения четырёхдневной рабочей недели являются различными, но почти треть опрошенных обосновали своё желание работать меньше состоянием здоровья.

Среди опрошенных оказались и те, кто согласен на сокращение рабочего времени даже при условии снижения заработной платы. Их количество составило примерно 8%. Но всё же подавляющее большинство хотело бы сокращения рабочего времени только при полном сохранении зарплаты.