Ушедший год принес изменения на рынки труда многих стран. Однако у каждого региона были свои особенности. Например, в США увольнения айтишников были связаны с перегретостью рынка. А из Беларуси и России IT-специалисты релоцировались по военным и политическим мотивам. Общий прогноз по рынку труда на 2023 год заключается в том, что глобальный экономический спад может вынудить людей соглашаться на менее качественные рабочие места.

Беларусь

Первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Наталия Павлюченко считает, что в 2022 году был достаточно активный рынок труда, «застоя или сужения не произошло». Благодаря принятым мерам на предприятиях удалось стабилизировать ситуацию с режимом вынужденной неполной занятости, всплеск которой имел место в первой половине года.

Согласно данным Белстата безработица в Беларуси в третьем квартале 2022 года составила 3,4%, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем во втором квартале, и на 0,4 п. п. меньше, чем в октябре–декабре 2021 года, пишет ilex.by.

Вместе с тем не первый год фиксируется уменьшение экономической активности. В ноябре 2022 года в экономике было занято 4,193 млн человек. За 11 месяцев страна не досчиталась 52,1 тыс. работников. Снижение численности занятых эксперты связывают со старением населения и увеличением доли пенсионеров, а также с оттоком рабочей силы за пределы Беларуси.

Эксперты Исследовательского центра rabota.by предполагают, что в 2023 году последствия влияния внешних факторов на экономику Беларуси сохранятся, и это будет отражаться на покупательской способности на всех рынках, в том числе и на рынке труда: люди будут продолжать больше откладывать и меньше тратить, что приведет к изменению спроса. Таким образом, компании будут рассматривать создание отдельных рабочих мест в рамках потребностей и избегать массового найма персонала.

В 2022 году наибольший спрос наблюдался на «синих» воротничков: инженеров, слесарей, грузчиков и т. д. Исходя из этого эксперты предполагают, что будет расти спрос на средне-специальное образование у молодежи, на производстве будет развиваться наставничество, а «белые» воротнички периодически будут переквалифицироваться в «синих».

В сфере продаж сохранится спрос на линейный персонал. Наиболее востребованными останутся продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по продажам. Это связано не только с регулярным наймом работников в торговые сети, но и с развитием онлайн-торговли, маркетплейсов, приходом новых брендов на белорусский рынок.

В 2022 году в Беларуси впервые за последние годы стало меньше вакансий для айтишников. Однако жизнь в этой сфере не остановилась. В текущем году есть предпосылки для сохранения спроса на такие IТ-специальности, как тестирование ПО, PHP-разработка, Java-разработка и Frontend. Кроме того, сейчас вновь укрепляется спрос на специалистов по анализу данных, отмечают эксперты rabota.by.

По их мнению, отток персонала будет сохраняться, и, несмотря на повышение спроса со стороны соискателей, нанимателям будет не хватать откликов на позиции линейного персонала. И все это будет происходить под влиянием демографической «ямы» 90-х годов.

«Молодых сотрудников на рынке труда больше не станет. Нужно продолжать работу над выстраиванием сотрудничества со специалистами разного возраста, особенно с сотрудниками 45–50+. Делать ставку на привлечение только трудоспособной молодежи— значит, лишать свою компанию дополнительных возможностей закрывать вакансии», делают вывод эксперты.

Кроме сотрудников старшего возраста они советуют обратить внимание на подростков. Несмотря на то, что в работе с ними есть определенные юридические особенности, такие сотрудники могут помочь разгрузить ключевых специалистов, выполняя мелкие поручения или другие несложные обязанности. Плюс к этому подростки «достаточно хорошо разбираются в современных технологиях и трендах».

Однако, как показывают события последних двух лет, белорусы одним только внутренним рынком труда не ограничиваются, а смотрят и на другие страны.

Мир

В 2023 году, согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), число безработных в мире вырастет примерно на 3 миллиона человек и достигнет 208 миллионов (таким образом, общемировой уровень безработицы составит 5,8%). Столь умеренный прогнозируемый рост во многом связан с ограниченным предложением рабочей силы в странах с высоким уровнем дохода. Это перечеркнет тенденцию к снижению мировой безработицы, наблюдавшуюся в 2020–2022 годах, и будет означать, что число безработных в мире будет на 16 миллионов превышать докризисный показатель, датированный 2019 годом.

Сдерживать рост числа безработных будут два фактора:

высокая инфляция , которая позволяет сократить реальные расходы компаний на оплату труда (в 2022 году прирост зарплат в мире впервые за последние 20 лет не смог обогнать инфляцию и снизился на 0,9% в годовом сравнении)

, которая позволяет сократить реальные расходы компаний на оплату труда (в 2022 году прирост зарплат в мире впервые за последние 20 лет не смог обогнать инфляцию и снизился на 0,9% в годовом сравнении) дефицит рабочих рук из-за старения населения

Нынешний мировой экономический спад может вынуждать все больше работников соглашаться на менее качественные и низкооплачиваемые рабочие места, не обеспеченные гарантиями занятости и социальной защитой, что лишь усугубляет неравенство, и без того усилившееся в результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19, считают авторы исследования МОТ.

В особенно неблагоприятном положении на рынках труда находятся женщины и молодежь. Общемировой показатель экономической активности женщин в 2022 году составлял 47,4%, в то время как у мужчин – 72,3%. Расхождение в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину приходится две таких же женщины.

Впрочем, перспективы рынков труда на 2023 год существенно варьируются от региона к региону.

Россия

В 2022 году российский рынок труда пережил сразу несколько шоков. Прежде всего введение санкций, уход западных работодателей и, как минимум, две волны релокации. Однако год завершился неожиданным образом — снижением официальной безработицы с 4,4% до исторического минимума в 3,7%. Хотя, как правило, в кризис люди активно ищут работу, а вышло все наоборот — компаниям не хватает рабочих рук.

По мнению экспертов сервиса SuperJob, самыми востребованными в 2023 году останутся рабочие специальности, эксперты по информационной безопасности и люди, способные выстроить логистику торговли с Китаем. В медицине фокус сместится со специалистов, работающих с больными ковидом, на другие врачебные специализации. А вот спрос на строительные профессии может замедлиться, хотя сейчас они всё еще в дефиците: на одну вакансию приходится 1,3 резюме.

Государство и аффилированные с ним структуры будут расширять экспансию в экономике и станут самыми востребованными работодателями, утверждают специалисты.

— Теперь основной двигатель рынка труда в России — сферы государственных интересов. Это не только госслужащие, но и агро, армия, СМИ, образование, телеком, газ, нефть, энергетика, девелопмент, ритейл и банки — сюда будут вкладывать деньги, а значит станет больше вакансий, — поясняет основательница сервиса поиска вакансий Facancy Алена Владимирская. – Россию ожидает рост рабочих мест у «синих» и нижнего слоя «белых» воротничков (бригадиры, например).

Массовых сокращений не будет, но из-за пересмотра стратегии в рамках одной компании могут увольнять управленцев и нанимать рабочих.

Опрошенные РБК эксперты считают, что в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая фриланс и самозанятость.

Еще одним вектором 2023 года станет сокращение удаленных позиций, позволяющих работать из-за границы. Это сделают двумя путями: первый — запрет на дистанционную работу для определенного набора специальностей, второй — изменение налогового законодательства и для сотрудников, и для компаний.

Европа

Наиболее серьезно из-за конфликта в Украине в экономическом плане пострадали Европа и Центральная Азия. Но хотя здесь на 2023 год прогнозируется сокращение объема занятости, уровень безработицы в этих регионах вырастет незначительно, что связано с ограниченным ростом численности населения трудоспособного возраста, считает МОТ.

По данным агентства Евростат, самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября 2022 года была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (3%) и Германии (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,4%) и Греции (11,4%). В Эстонии этот показатель составил 5,5%, в Литве — 5,9%, в Латвии — 7,2%.

Вместе с тем ощущается и нехватка рабочей силы, уровень незаполненных вакансий в ЕС составляет 3,1%. Худшие показатели в Нидерландах, Бельгии и Чехии, которые приближаются к 5%. Следом идет Германия – 4,5%, что почти вдвое больше, чем во Франции и Италии (около 2,5%). Среди наиболее востребованных профессий – медики, водители, айтишники, воспитатели, электрики.

Великобритания также столкнулась с рекордной нехваткой рабочей силы в результате выхода из ЕС. Из-за упразднения режима свободного передвижения трудовых ресурсов это островное государство недосчиталось порядка 330 тыс. работников, что эквивалентно 1% трудоспособного населения страны. Больше всего дефицит рабочих рук коснулся отраслей, где требуется менее квалифицированный персонал. Это сектора транспортировки и хранения, оптовая и розничная торговля, индустрия гостеприимства и ресторанный бизнес, а также строительство и промышленность.

Столкнувшись с такой ситуацией, все больше европейских стран активно ищут рабочую силу за границей, утверждая новые правила, ускоряющие приезд рабочих.

США

В Северной Америке рост занятости будет минимальным или нулевым, а безработица вырастет, говорится в докладе МОТ.

После борьбы за рабочую силу из-за пандемии COVID-19 американская экономика продемонстрировала признаки изменения курса. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas (CGC), работодатели США объявили о сокращении рабочих мест в 2022 году на 13% больше, чем годом ранее.

Но есть один сектор, где массовые увольнения начались в 2022 году и продолжатся в 2023 году.

С начала прошлого года американские работодатели в сфере высоких технологий сократили более 97 тысяч человек. По подсчетам CGC, это рост почти на 650%. Таких цифр индустрия не видела со времен «пузыря доткомов», который лопнул в начале «нулевых» годов, пишет Bloomberg.

Львиная доля пришлась на IT-гигантов, у крупнейших игроков вроде Amazon речь идет о сокращении 18 тысяч сотрудников. Более двух десятков американских технологических компаний, включая Coinbase, Flexport и Salesforce, заявили, что они сократят свою рабочую силу на 10% и более. Ряд СМИ пишут о грядущих увольнениях в Microsoft, которые могут затронуть до 5% 200-тысячного штата компании.

Энди Челленджер, старший вице-президент CGC, говорит, что увольнения технических специалистов могут привести к более серьезным последствиям. «Вполне возможно, что это только начало, и вы увидите, как компании в других отраслях переходят к увольнениям по мере того, как экономика продолжает остывать», — говорит он. Но эксперт добавляет, что технологическую отрасль охватила особая «мания»: «Они набирали сотрудников с такой головокружительной скоростью, крутя педали до упора в течение двух лет, что могли опередить самих себя».