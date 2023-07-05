«Белтелеком» против «А1»: что не поделили?

Ведущая белорусская телекоммуникационная компания «Белтелеком» обвинила мобильного оператора «А1» в установлении демпинговых тарифов на услуги электросвязи, из-за которых она якобы потеряла тысячи клиентов и сотни тысяч рублей. В деле пришлось разбираться специальной комиссии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которая недавно обнародовала результаты расследования.

Как следует из выписки из решения комиссии МАРТ, опубликованной на сайте ведомства, причиной для разбирательства стала рекламная акция компании «А1», запущенная в июне 2021 года. Тогда новые абоненты компании могли бесплатно получить услуги мобильной связи на определённый период при выполнении ряда условий.

В «Белтелекоме» расценили предложения мобильного оператора как «злоупотребление доминирующим положением» на рынке услуг сотовой связи «путем установления монопольно низких тарифов». Компания пожаловалась в МАРТ, заявив, что в результате такого маркетингового хода конкурента «Белтелеком» потерял порядка 13 940 абонентов, и недополучил как минимум 400 тысяч белорусских рублей выручки.

В ходе расследования специалисты МАРТ проанализировали тарифные планы компании «А1», изучили себестоимость услуг, а также сравнили изменение абонентской базы за указанный период как у «Белтелекома» и «А1», так и у других белорусских операторов связи — «МТС» и «Life:)». Оказалось, что с октября 2020 года по январь 2022 года количество абонентов и конкурентов «Белтелекома» либо выросло, либо незначительно сократилось.

Исходя из этого, а также ряда других причин, МАРТ посчитало компанию «А1» не виновной в нарушении антимонопольного законодательства.