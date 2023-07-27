«Белтелеком» попросил клиентов не отвечать

«Белтелеком» предупредил клиентов о новой схеме мошенничества — от лица компании злоумышленники рассылают белорусам приглашения поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Доверчивые абоненты рискуют остаться без подарков и без денег.

Неизвестные отправляют белорусам сообщения с предложением выиграть iPhone 14 или Samsung Galaxy S21. Для участия в розыгрыше предлагается пройти по ссылке и ответить на несколько вопросов.

В «Белтелекоме» предупредили, что компания такие розыгрыши не проводит.

«Если вы получили подобное сообщение в сети Интернет, мессенджерам и др., не совершайте никаких действий, предлагаемых мошенниками, не переходите по указанным в сообщениях ссылкам», — подчеркнули в «Белтелеком» и посоветовали обратиться в милицию тем, кто все же поддался на уловку.