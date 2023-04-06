«Белтехосмотр» за месяц сообщит, когда у вашего авто заканчивается разрешение на допуск участию в дорожном движении

Для этого нужно зарегистрироваться в системе.

«Теперь услуга «»Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» доступна только зарегистрированным пользователям в Личном кабинете на сайте УП «Белтехосмотр», — говорится на сайте предприятия. — Если вы еще не зарегистрированы в системе, предлагаем не откладывать, а зарегистрироваться прямо сейчас!

После регистрации Личного кабинета в разделе «Транспортные средства» необходимо добавить транспортное средство с информацией: марка и модель ТС, регистрационный знак, свидетельство о регистрации. После добавления и сохранения автомобиля информация о сроке действия разрешения отразится. Да, и еще большой плюс: за 30 дней до окончания срока действия разрешения вам на электронную почту/СMC придет уведомление об окончании срока действия разрешения».

Кстати, за март этого года выдано 155 797 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 2,6% меньше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (159 964 разрешения).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 133 357 разрешений (85,6% от общего количества).

«В настоящее время на территории Республики Беларусь контроль наличия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении осуществляется в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (аналогично контролю скоростного режима), — говорят в Белтехосмотре. — Напоминаем, что часть 4 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении) влечет наложение на физическое лицо штрафа в размере до трех базовых величин».