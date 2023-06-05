Белстат назвал самый бедный регион Беларуси

Доля населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (около 340 рублей на человека в месяц в рассматриваемый период) в Беларуси в первом квартале 2023 года сохранялась на низком уровне в 3,9%.

Такой уровень, по данным Национального статистического комитета, наблюдается уже более года. При этом сохраняется большое различие между уровнем бедности в городах и сельской местности.

Так, если в городах это всего 3,3% населения в первом квартале текущего года, то на селе в два раза больше (6%). К тому же, по регионам доля малообеспеченного населения также ощутимо различается.

В столице к такой категории населения относится только 1,2% населения, а в Минской области уже 2,8%. Ниже среднего по стране уровень бедности в Гродненской области (3%). В прочих областях он ощутимо выше: в Витебской области 5,1%, в Гомельской области 5,4%, в Брестской области 5,5%.

Самый высокий уровень бедности Белстат фиксирует в Могилевской области — 5,9%.