Белорусы завоевали 75% рынка. Где и какого?

По словам казахских бизнесменов, рынком междугородних перевозок на 75% завладели белорусские компании.

Об этом корреспонденту Ratel.kz рассказал глава отраслевого совета транспорта и логистики Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области, директор ТОО “NK-CARGO” Омари ХАРБЕДИЯ.

По его словам, если на казахстанском рынке автоперевозок, по некоторым данным, насчитывается где-то около 8000 единиц транспорта, то на белорусском их в 5 раз больше. Уступают казахстанские перевозчики не только по количеству автопарка, но и по качеству. Так, если в общем объеме автопарка доля новых авто в Казахстане составляет всего 5%, то в Беларуси – 50%.

— В итоге получилось так, что белорусские автоперевозчики начали заходить на наш свободный рынок, не видя никаких юридических препятствий, правил и даже требований: спокойно зарегистрировались, притащили машину, поставили на временный учет, получили наши казахстанские номера и спокойно работают без каких-либо сборов, — говорит казахский бизнесмен.

Естественно, от казахских властей он ждет защиты своих перевозчиков. Решение этой проблемы председатель отраслевого совета транспорта и логистики видит в запрете перецепов или установке определенного паритета, когда в первую очередь загружаются казахстанские автомобили, а потом уже иностранные. С таким предложением североказахстанские грузоперевозчики намерены обратиться к депутатам сената парламента, а также продолжат и дальше поднимать этот вопрос на уровне министерства.