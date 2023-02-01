Банки отчитались о новом рекорде задолженности по кредитам физлиц. Почему на самом деле размер обязательств и вырос, и снизился объясняет портал banki24.by.

На 1 января 2023 года сумма долга по банковским кредитам физлиц в Беларуси составила 17 млрд BYN и это новый исторический максимум за период наблюдений. Предыдущий рекорд фиксировался по состоянию на 1 декабря 2022 года (16,8 млрд BYN).

Справочно: динамика задолженности по кредитам на отчетные даты отражает разницу между суммами выдачи новых кредитов и объемами погашения старых. Если разница положительна, задолженность растет, если нет — падает.

По сравнению с 1 января 2022 года объем обязательств физлиц вырос на 3,1% (в номинале), относительно 1 декабря 2022 года — на 1,2%. В 2022 году непрерывный рост задолженности отмечался с летних месяцев. Номинальный рост задолженности сильно отстал от темпов инфляции в стране. Это значит, что в реальном выражении долги белорусов снизились к 2022 году.

Две основных разновидности кредитов физлицам в данных регулятора — это кредиты на потребительские нужды и кредиты на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (жилищные кредиты).

Более 10 лет физлица в Беларуси (кроме ИП) не могут кредитоваться в иностранных валютах. Поэтому задолженность населения не в белорусских рублях на отчетную дату имеет мизерную величину.

Потребительские кредиты как правило имеют меньший период до погашения, чем жилищные. Поэтому на отчетную дату (1 января) они были на 100% номинированы в BYN-рублях. У жилищных кредитов оставалась малая валютная компонента (5,7 млн USD в эквиваленте).

На 1 января задолженность физлиц по потребкредитам составила 4,967 млрд BYN. Сравните: на 1 января 2022 года она была равна 5,242 млрд BYN, а на 1 декабря 2022 года — 4,886 млрд BYN.

В 2022 году задолженность по потребкредитам падала в течение 7 месяцев. Это значит, что белорусы больше погашали старые кредиты, нежели брали новые.

Впрочем, по итогам августа образовался рост задолженности в размере 31,0 млн BYN, а за сентябрь прирост составил 10,6 млн BYN, за октябрь — 26,9 млн BYN, за ноябрь — 63,9 млн BYN, за декабрь — 81,8 млн BYN.

Вероятно, росту кредита с конца лета способствовало снижение процентных ставок по займам для физлиц.

Что же касается жилищных кредитов, то на 1 января объем задолженности по ним составил 11,842 млрд BYN и это новый рекорд обязательств физлиц. На 1 января 2022 года физлица были должны банкам 11,041 млрд BYN, на 1 декабря 2022 года — 11,722 млрд BYN. Рост обязательств физлиц по жилищным кредитам за скользящий год (12 месяцев) составил 7,3% в номинале (ниже величины потребительской инфляции).