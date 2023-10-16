Белорусы смогут наблюдать звездопад Ориониды 21 октября

В конце октября жители Беларуси и других регионов смогут насладиться ночным небом, увидев падающие звезды из метеорного потока Ориониды. Этот метеорный поток наблюдается ежегодно в период с 2 октября по 7 ноября, и его максимум приходится на 21 октября. В это время можно ожидать около 15-20 метеоров в час, что создаст отличную возможность загадать желание.

Для наблюдения звездопада Ориониды, вам нужно смотреть в направлении созвездия Орион, откуда и происходит это метеорное явление. Оно получило свое название потому, что точка, из которой метеоры кажутся летящими, находится в созвездии Орион.

В северном полушарии, Орион чаще всего виден в ночное время в зимние месяцы, примерно с октября по февраль. В это время созвездие Орион поднимается на востоке и становится видимым вечером, достигая своего высшего положения в небе в течение ночи.

Созвездие Орион — одно из наиболее узнаваемых созвездий на ночном небе и обычно легко узнается благодаря трем «поясам» звезд, которые выглядят как ремни. Ориониды — это метеоры, которые визуально кажутся исходящими из этой точки, а именно, из звезды Бетельгейзе, одной из ярких звезд в созвездии Орион.

Этот метеорный поток связан с кометой Галлея, и когда Земля проходит через облако частиц, оставленных этой кометой, частицы входят в атмосферу Земли, горят и создают видимые следы — метеоры. Это и создает впечатление «звездопада».

Так что, чтобы увидеть Ориониды, найдите созвездие Орион на ночном небе и просто смотрите в его направлении. Желательно выбрать место с минимальным световым загрязнением, чтобы увеличить шансы на успешное наблюдение этого звездопада.