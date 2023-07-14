Белорусы могли ездить на европейских авто, но будем — на китайских

Беларусь вошла в топ-15 стран, куда Китай поставляет свои автомобили. Об этом свидетельствует статистика таможенного управления КНР за первые пять месяцев 2023 года, пишет myfin.by.

Оказалось, КНР в 2023 году существенно увеличила объемы экспорта в Беларусь. Если за первые пять месяцев 2022 года экспорт китайских автомобилей в Беларусь в денежном выражении был 51,98 миллиона долларов, то за этот же период 2023 года он составил уже почти 637,9 миллиона. И это 13-е место среди стран, куда Китай поставляет продукцию своего автопрома.

Лидером по экспорту предсказуемо является Россия. Поставки Китая в Россию автомобилей и прочих моторных средств для перевозки людей составили 3,57 миллиарда долларов.

На 2-м месте Бельгия с результатом 3,26 миллиарда, на третьем — Великобритания, куда поставили автомобилей на 2,65 миллиарда долларов.