Белорусы идут на штурм

В последнее время в соцсетях вновь стали появляться видео, как белорусы штурмуют секонд-хенды.

На этом видео из Могилева, например, хорошо видно, что в магазин прорываются подростки. Но в соцсетях есть видео и из других городов.

Аналогичная ситуация наблюдалась весной. Тогда правоохранители даже сообщали о возбуждении уголовных дел. В частности, в конце марта сообщалось о деле, заведенном на подростка из Минска, который перепродал худи из секонд-хенда в 7 раз дороже.

В МНС тогда пояснили, что действия подростков, которые занимаются систематической перепродажей вещей из секонд-хендов, могут расцениваться как «незаконная предпринимательская деятельность» и грозит им штрафом до 100 базовых величин (сейчас 3700 рублей) с конфискацией товара, либо дохода.