Белорусского премьера в Мурманске встречали не хлебом-солью, а олениной

Премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Мурманске встречали не традиционным хлебом-солью, а по-северному: оленина, палтус, семга. Ему понравилось. «Хороший прием», — как следует из сюжетов мурманских телекомпаний, заявил он прямо у трапа самолета.

Незамерзающий порт и выход в два океана стали поводом для строительства тут терминала по перевалке белорусских удобрений. Головченко возможные участки осмотрел лично. Они находятся на западном берегу Кольского залива, где Беларуси предложили строить собственные портовые мощности.

«Есть несколько предложений, которые мы намерены предметно рассмотреть и остановиться на одном из вариантов. Затем я доложу главе государства о предложениях правительства для принятия окончательного решения. После этого мы очень быстро перейдем к стадии непосредственно бизнес-планирования, в том числе структурирования, юридической проработки сделки, а также экономическим вопросам», — рассказал Роман Головченко.

Почему для строительства порта выбрали именно Мурманск?

«Те, кто работает через Мурманск, избавлены от рисков, которые потенциально могут быть связаны с какими-то проблемами в акватории Балтийского моря с точки зрения свободы движения судов. От наших бывших партнеров можно ждать чего угодно, поэтому нам нужна страховка», — пояснил Роман Головченко.

У Мурманска в Беларуси свои интересы. Например, как заявил губернатор области Андрей Чибис, предприятия области практически весь корм для рыб получают из Беларуси.