Белорусского финала на Australian Open не будет

Сегодня в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла действующей чемпионке «Уимблдона» Елене Рыбакиной из Казахстана — 6:7, 3:6.

Накануне специалисты и букмекеры считали фаворитом Рыбакину, но и Азаренко не списывали со счетов.

«На стороне Азаренко – опыт и мастерство, — отмечал эксперт Betera, но в то же время добавлял: — Козыри Рыбакиной – мощь и хладнокровие. Думается, именно доводы казахстанской теннисистки в этом матче весомее. Тем более, как побеждать Азаренко, Рыбакина знает: в прошлом году на харде Индиан-Уэллса Елена одержала уверенную победу 6:3, 6:4.

Виктории будет сложно на приеме, рассчитывать на большое количество брейков в матче с Рыбакиной не приходится. При этом сама Азаренко позволит сопернице атаковать, во всяком случае – со второго мяча. Белоруска навяжет борьбу, матч вполне может затянуться, но путевку в финал добудет действующая чемпионка «Уимблдона».

В итоге Виктория Азаренко и на самом деле, как говорят в таких случаях, достойно проиграла.

Остается надеяться, что в финал все-таки попадет первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая сегодня во втором полуфинале Australian Open играет с полячкой Магдой Линетт.

Алесь Светланич.