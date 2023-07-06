Белорусского бизнесмена назвали вором в законе

А потом перепутали с казахстанским банкиром.

История случилась в Астане – там сейчас работает бывший топ-менеджер кампании «Трайпл» Николай Чукисов.

Стоит заметить, что Чукисов – персона яркая, медийная, поэтому даже неудивительно, что с ним случаются подобные истории.

— Не могу удержаться и не порадоваться нескольким историям о том, какими белорусы порой видятся казахстанцам, — рассказывает Николай Чукисов. — Чаще всего эти случаи со мной почему-то происходят в такси.

В Казахстане довольно дешевый бензин и иметь машину как средство передвижения тут совсем не обязательно.

Сажусь однажды в такси и вижу в зеркале, как водитель «сверлит» меня глазами. Потом смело говорит, что признал во мне артиста, но не может вспомнить фамилию.

Я замялся немного и он говорит: «Все, вспомнил! Вы известный режиссер».

Я опять молчу. И водитель выдает свой шедевр: «Тогда остается один вариант — вы вор в законе».

Я тут же вспомнил слова своего друга Владимира Япринцева: «Никогда не перебивай, когда тебя хвалят», еще более многозначительно промолчал и подумал, что именно так рождаются легенды.

Сегодня очередной гостеприимный столичный водитель такси, наблюдая за мной в зеркало заднего вида спрашивает: «Вы, Григорий? Григорий Марченко?!»

Я глянул в Википедии, кто же это такой, Григорий Марченко и чем же я так похож на него.

Оказалось, это экс-председатель Нацбанка Казахстана и разработчик пенсионной реформы.

Такие вот многоликие бывают белорусы глазами казахстанцев…»