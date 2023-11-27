Белорусско-Индийский бизнес-форум: Новые перспективы сотрудничества в различных секторах

12 декабря в Минске состоится Белорусско-Индийский бизнес-форум, организованный Национальным центром маркетинга (НЦМ) при поддержке Федерации торгово-промышленных палат Индии.

В ходе мероприятия планируется обсудить перспективы сотрудничества между двумя странами в таких отраслях, как сельское хозяйство и продовольствие, машиностроение, химическая промышленность (фармацевтика), информационные технологии и туризм. Также на повестке дня — вопросы логистики и взаиморасчетов, а также возможности для нетворкинга с индийскими компаниями.

Дополнительно, 29 ноября НЦМ и индийская консалтинговая компания Universal Business & Corporate Services Centre проведут онлайн-встречу для белорусских компаний, посвященную вопросам ведения бизнеса в Индии.

Мероприятия открыты для участия, и для регистрации необходимо следовать указаниям на официальном сайте.