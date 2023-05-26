Белорусский сенатор не очень поверил польскому генералу

Резонансное высказывание бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Польша должна быть готова к вооруженному восстанию в Беларуси, не прозвучало убедительно для члена Совета республики, главы комиссии по международным делам и национальной безопасности Николая Рачкова.

«Конечно, есть и сумасбродные головы, есть и люди, которые занимаются самопиаром. А есть и специальные вбросы. Тут трудно оценить этого экс-генерала польского, какой замысел. Но то, что в Польше есть люди, которые спят и видят, как они вернутся на наши территории до 1939 года, – это бесспорно. И мы не должны к этому относиться несколько легкомысленно, что не те времена, не допустит наше союзничество с Российской Федерацией… Да, у нас единая группировка региональная, которая осуществляет соответствующую подготовку. Сейчас у нас есть тактическое ядерное оружие – Республика Беларусь фактически вступила в клуб ядерных держав. Но это все факторы сдерживания. Мы не планируем идти дальше своих границ, мы планируем защищать свои границы, свою территорию», — заявил Николай Рачков в эфире ОНТ.

Обратите внимание, что он однозначно говорит о наличии у Беларуси ядерного оружия. Хотя согласно прозвучавшим вчера в Минске заявлениям министра обороны России Сергея Шойгу, тактическое ядерное оружие остается российским и под управлением России, хотя и будет размещено на нашей территории. И даже Александр Лукашенко еще не знал, прибыло ли оно в Беларусь.