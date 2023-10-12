Белорусский космонавт Олег Новицкий отмечает свой 52-й день рождения

В этот день, Олег Новицкий, родом из города Червень, отмечает свое 52-летие. Этот белорусский космонавт начал свой путь в космосе в 2007 году, когда приступил к космической подготовке в России. Всего через два года учебы, в 2010 году, он начал подготовку к своему первому полету в космос в качестве члена дублирующего экипажа.

Его первый космический полет состоялся 23 октября 2012 года, и он провел на орбите 143 дня. За этот полет Олегу Новицкому было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2016 году он отправился в свой второй полет, где провел на Международной космической станции (МКС) 196 дней, выполняя программу научных исследований и поддерживая работоспособность МКС с помощью доставленных грузов.

В 2021 году, 9 апреля, Олег Новицкий отправился в свой третий полет вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем. В этой миссии он впервые вышел в открытый космос. На момент своего 52-летия Олег Новицкий провел в космосе 531 сутки 6 часов 58 минут, включая 22 часа 38 минут, проведенных в открытом космосе.