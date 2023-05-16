Белорусский чиновник опроверг российские страшилки про «боевых украинских гусей и комаров»

В Беларуси нашелся чиновник, который опроверг широко распространенные страшилки про «боевых украинских гусей и комаров». Им оказался начальник управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Евгений Садыков.

В ходе «прямой телефонной линии» в «Сельской газете» некая Татьяна из Жабинки Брестской области задала специалисту вопрос: «Слышала, что в украинских биолабораториях создают бое­вых гусей и комаров. В чем их опасность? Как защититься?»

— Такие новости похожи на фейковые, — успокоил женщину Евгений Садыков.— Гуси, например, сами по себе агрессивные и без всяких дрессировок могут нападать на человека, защищая себя и потомство. Комары — переносчики множества заболеваний, в том числе смертельно опасных, но на территории республики такие болезни не регистрируются. Воспринимать подобные «новости», на мой взгляд, всерьез не стоит.

Напомним, что в прошлом году даже постоянный российский представитель Василий Небензя заявлял в ООН, что в Украине, якобы, обнаружены беспилотники, которые могут «распространять комаров, заражённых опасными вирусами». Небензя абсолютно серьёзно убеждал членов СБ ООН, что в Херсонской области оккупационная армия обнаружила «три беспилотника, оснащённые ёмкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов». Рассказывал с подробностями о принципах действия беспилотника, который «транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их».

А далее, по словам представителя РФ при ООН, действуют комары, которые при укусе «инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний». Он подчеркнул, что укушенный комаром военнослужащий «будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи». Кстати, он рассказывал и про то, что в Украине, якобы, реализовали проекты по изучению возможности распространения инфекций через мигрирующих птиц, летучих мышей, гусей.

РосСМИ оперативно подхватили тему «военно-биологической деятельности США» в Украине и начали убеждать в реальности угрозы «боевых комаров». Как видим, Татьяну из белорусской Жабинки убедили. Хотя никто так и не объяснил, как же эти комары (даже теоретически) смогли бы отличить российских солдат от украинских. Ведь с таким «оружием» возможна атака только на обе армии сразу.

Наконец, в Беларуси нашелся специалист, который осмелился произнести слово «фейк».