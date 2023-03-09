Белорусский биатлонист Антон Смольский заболел коронавирусом?

На это непрозрачно намекнула его жена Динара Смольская (Алимбекова).

Напомним, что в минувшие выходные олимпийская чемпионка Динара Смольская заняла 4-е место в спринте на финальном этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Тюмени. А вот ее мужа Антона Смольского в спринте болельщики так и не увидели.

«Антон заболел, — сообщила его супруга «Матч ТВ». — Не знаю почему, но у нас здесь в Тюмени многие из команды заболели».

Позже Динара Смольская намекнула, почему ее муж все-таки не выступил в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Вернешься сильнее, Антон! После непростого месяца, сегодняшний результат шикарен для меня. Но. Расстройство от того, что заболевшие ковидом спортсмены позволяют себе тренироваться и контактировать с другими спортсменами. Так не должно быть, когда мы уважаем друг друга», — написала Алимбекова в инстаграме.