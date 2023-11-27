Согласно данным, предоставленным Государственной пограничной комиссией Республики Беларусь, с начала 2023 года более 390 тысяч иностранцев воспользовались безвизовым режимом в стране. Этот механизм позволяет гражданам ряда стран Евросоюза посещать Беларусь без необходимости получения визы.

Согласно статистике, за период с января 2023 года в страну прибыли 389 214 жителей Литвы, Латвии и Польши. Подробно:

Граждане Литвы составили основную долю, прибыв в Беларусь без виз 234 210 раз.

Жители Латвии воспользовались безвизовым режимом в количестве 89 550 человек, а также 27 337 неграждан.

Граждане Польши посетили страну без виз 38 117 раз.

В общей сложности, с момента введения безвизового режима для граждан соседних европейских стран, им воспользовались 774 200 иностранцев. Среди них:

482 473 гражданина Литвы,

177 684 гражданина и 54 216 неграждан Латвии,

59 827 граждан Польши.

Стратегия безвизового режима, направленная на укрепление отношений с соседними странами, продолжает привлекать внимание иностранных гостей.