Белорусский бас солирует в Гамбурге

Наш соотечественник Александр РОСЛАВЕЦ, не раз выходивший на сцену Большого театра в Минске, выступает в старейшем общедоступном музыкальном театре Германии (1678 г.) — Штатс опере Гамбурга.

Он уже несколько лет служит в штате этой прославленной труппы, а сегодня участвует в премьере оперы Дмитрия Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”, самом значительном произведении оперного жанра XX века. Александр Рославец исполняет одну из ведущих партий оперы – купца Бориса Тимофеевича Измайлова. Его партнершей будет знаменитая финская сопрано Камилла Нюланд. Дирижирует спектаклем выдающийся американский дирижер японского происхождения Кент Нагано. И вот среди таких звезд международного масштаба работает и наш певец, уроженец Брестской области!

Впрочем его бас давно известен и востребован в зарубежье.

Карьера Рославца сейчас в самом расцвете – он выступал уже и в “Ла Скала” и в “Метрополитен опере”, а это как пропуск в высшую лигу оперного искусства. Кстати, Александр часто приезжал в Минск, исполняет почти все басовые партии в белорусских постановках: Банко («Макбет» Дж. Верди), Князя Гремина («Евгений Онегин» П. Чайковского»), Короля Рене («Иоланта» П. Чайковского), Дона Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини).

Он был зачислен в нашу труппу как приглашенный солист.

Правда, сейчас такой позиции в Большом театре уже нет. Но, думаю, от выступления на нашей сцене Александр, если позволит его творческий график, никогда не откажется.

Елена МОЛОЧКО.