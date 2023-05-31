Белорусский атлет Максим Недосеков готов выступать на Олимпиаде под «белым флагом»

Бронзовый медалист Игр-2020 в прыжках в высоту Максим Недосеков заявил, что ничего страшного в выступлении на международных турнирах под «белым флагом» нет.

«Все зрители прекрасно знают, из какой страны Недосеков, все участники соревнований знают, откуда я, — заявил спортсмен в интервью российским СМИ. — То, что там будет белый флаг — ничего страшного. Мы, наоборот, должны выступать еще сильнее. И люди не будут смотреть на белый флаг, они будут знать, из какой ты страны. Белый флаг — это так, это для вида».

Напомним, что относительно не так давно затронул тему спортивных санкций и Александр Лукашенко:

«Если тебя давят (я в спорте так это понимаю), то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так?..

То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), — это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя — для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения относительно участия белорусских и российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

Игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.