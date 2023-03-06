Белорусские врачи ведут борьбу за спасение жизни семи пострадавших в ДТП под Смолевичами

В Минздраве рассказали о смерти двух участников аварии под Смолевичами.

«Несмотря на все усилия врачей БСМП и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, спасти жизни двух пострадавших в аварии вблизи города Смолевичи, к сожалению, не удалось, — сообщает телеграм-канал Официальный Минздрав. — Напомним, что в аварии погибли 11 человек, ещё 9 пациентов в крайне тяжёлом состоянии были госпитализированы в больницы Минской области и столицы. У всех пострадавших были диагностированы сочетанные травмы, в связи с этим консилиумы и поэтапные операции проходили с участием специалистов различного уровня.

Сейчас белорусские врачи продолжают борьбу за спасение жизни семи пострадавших».

Сегодня стало известно, что умер водитель маршрутного такси, попавшего в аварию под Смолевичами.