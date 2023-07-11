Белорусские врачи разучились лечить менингит?

По крайней мере, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, заслуженный врач Республики Беларусь, кандидат медицинских наук Анатолий Астапов в газете «Медицинский вестник» указал на тревожные цифры.

— Высокая заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции в Беларуси началась в 1969 году (7 случаев на 100 тысяч населения) с пиком в 1985-м — 10 случаев на 100 тысяч. Через 20 лет заболеваемость начала постепенно снижаться, и к 2003 году достигла 2 случая на 100 тысяч человек. В абсолютных цифрах в 2020-м были зарегистрированы 39 пациентов и в 2021-м — 20 пациентов (из них 14 детей и 6 взрослых).

Возможно, причиной резкого снижения заболеваемости послужили карантинные мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией.

Однако в 2022-м после окончания таких мероприятий заболеваемость возросла в 2 раза по сравнению с 2021-м и составила 43 случая. Причем произошло увеличение не только заболеваемости, но и летальности. Из 43 пациентов умерли 12 человек (27,9%), то есть практически каждый третий заболевший. Такую летальность я не наблюдал в предыдущие годы, консультируя больных с нейроинфекциями.

По моему глубокому убеждению, это связано с тем, что медицинские работники первичного контакта с больными расслабились и начали считать, что нейроинфекции ликвидированы. За это время выросло целое поколение врачей, которые не видели таких пациентов, а врачи со стажем подзабыли клинику нейроинфекций.

Менингиты могут встретиться в любом месте у любого человека, но в 10 раз чаще — у детей и преимущественно до 3-х лет без указаний на явный контакт с больными. Менингита быть не может? А он есть и не подчиняется нашей воле! — говорит доктор.

По его словам, аналогичные показатели заболеваемости и летальности наблюдались и в первые пять месяцев 2023 года.