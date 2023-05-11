Белорусские ученые обещают вывести особо живучего карпа

В Институте рыбного хозяйства Беларуси ведется работа над созданием новых пород карпа с высокой степенью адаптированности к условиям естественных водоемов. Об этом рассказал заместитель директора института Владимир Костоусов.

По его словам, в этом направлении работа ведется уже достаточно давно и успешно.

Белорусскими учеными уже выведены три местных породы карпа, на долю которых сейчас приходится 40-42% выращиваемой в стране рыбы, без малого 5 тысяч тонн. Но селекционеры на этом не остановились, усилия ученых в настоящее время направлены на создание новой породы, способной выживать в экстремальных для этой рыбы условиях и имеющей повышенный иммунитет к распространенным рыбным заболеваниям.

Кроме того, у новой породы карпа, предположительно ее назовут «Белорусский зеркальный», будет практически отсутствовать чешуя.

Также рыба этой породы будет отличаться лучшей приспособленностью к зимовке в условиях Беларуси. В настоящее время большое количество карпа в естественных водоемах погибает именно в зимнее время, по причине плохой адаптированности к пониженному содержанию кислорода в воде.

Как заверил ученый, до выведения породы на рынок осталось совсем немного, достаточно одного-двух поколений и «новый» карп будет готов к расселению по водоемам. Если планам ученых суждено сбыться, возможно, в скором времени в наших озерах и водохранилищах будет значительно больше карпа, и он появится в тех местах, где эта рыба ранее не водилась.

КСТАТИ

Размеры взрослого карпа могут быть в длину 100-120 см при весе 20-25 и более килограмм. Живет до 30 лет. Известны исторические факты о пойманных карпах весом до 70 кг и размером до 1,5 метров.