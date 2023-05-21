Белорусские тяжелоатлеты подписали антивоенную декларацию и допущены к соревнованиям. Российские – нет

На заседании Исполнительного совета IWF 20 мая было официально подтвержден нейтральный статус 13 белорусских спортсменов и вспомогательного персонала.

В отличие от белорусских штангистов, российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе (8-18 июня), поскольку в адрес организации не поступило подписанных деклараций для допуска к соревнованиям, сообщает пресс-служба IWF.

«На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не было получено подписанных деклараций. Таким образом, российские атлеты и обслуживающий персонал потеряли возможность попасть на предстоящее мероприятие IWF на Кубе», — говорится в пресс-релизе организации.

Ранее IWF допустила белорусов и россиян до турниров в нейтральном статусе, установив для спортсменов критерии «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к турнирам является подписание деклараций об отсутствии поддержки военных действий РФ в Украине в соответствии с рекомендациями МОК.

Независимая комиссия должна была проверить потенциальных участников соревнований на предмет их отношения к вооруженным действиям в Украине.

Напомним, что во время выступления Александра Лукашенко с посланием к народу и Национальному собранию поднимался вопрос о том, должны ли белорусские спортсмены подписывать антивоенную декларацию и вступать под нейтральным флагом.

Лукашенко сказал, что не против, чтобы спортсмены заявили протест войне.

«Если наш спортсмен, например, Недосеков (прыгун в высоту. — Прим.) , выйдет, выступит и у него не будет на данный момент нашего флага, у нас что, меньше гордости будет за него? Это патриот, это наш человек. Или Арина Соболенко… И успехи, и неудачи не зависят от того, будет с флагом или без флага. Поэтому я исхожу из личности спортсмена. Это его жизнь. Нельзя лишать любимого вида спорта и средств к существованию».