Белорусские полигоны готовятся принять новую партию российских военных

Военные полигоны в Беларуси готовятся принять российские подразделения, сообщила пресс-службе Министерства обороны.

На белорусских полигонах близится к завершению подготовка и проведение боевого слаживания очередной части подразделений российской армии, которые входят в состав региональной группировки войск Союзного государства. «Сейчас полигоны Вооруженных Сил страны готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России», – отметили в Минобороны.

В пресс-службе напомнили, что предыдущая плановая ротация российских войск на белорусских полигонах прошла успешно более месяца назад.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что белорусские полигоны готовы к размещению от 10 до 15 тысяч российских мобилизованных, которых будут готовить белорусские инструкторы.