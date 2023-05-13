Белорусские католики уже готовятся к паломничеству в Будслав

Организаторы пеших паломничеств в Будслав, которые ежегодно направляются в католический Национальный санктуарий из разных уголков Беларуси, начали объявлять о начале регистрации участников. Как сообщает Katolik.life, первыми это сделали в Минске.

Паломничество состоится 25-30 июня. Торжества в честь 25-летия коронации чудодейственной иконы Матери Божьей Будславской запланированы на 30 июня – 1 июля с участием архиепископа Клаудио Гуджеротти.

За 6 дней пути участники минского паломничества преодолеют свыше 120 километров.

Откуда стартует паломничество, пока неизвестно. Ранее пилигримики начинались от Красного костела в Минске, но он по-прежнему закрыт.