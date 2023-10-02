Белорусские юношеские футболистки уступили россиянкам на турнире в Сербии

Футболистки юношеской сборной Беларуси (U-15) продолжают участие в международном турнире в сербском городе Стара Пазова, однако потерпели второе поражение.

В матче против сверстниц из России белорусские футболистки уступили со счетом 0:1. Ранее на старте турнира, сборная Беларуси потерпела крупное поражение от сербок со счетом 0:3. В предыдущем матче российская команда разгромила словенок со счетом 6:0.

Следующий матч сборной Беларуси запланирован на 5 октября, когда они сойдутся в противостоянии со словенскими футболистками.