Белорусские гимнастки везут медали из Испании

Белоруски завоевали россыпь медалей на международном турнире по художественной гимнастике Winter Queen Cup, соревнования завершились в испанском Плайя-де-Аро.

Кроме белорусок награды оспаривали спортсменки из Испании, Финляндии, Бельгии, Литвы и Египта. Звание «Мисс турнира» по праву досталось нашей Алине Горносько. Бронзовый призер Олимпиады в Токио покорила зрителей артистизмом и филигранной техникой, уверенно справившись с новыми, сложными программами.

Алине Горносько не было равных в многоборье.

Как сообщает белорусская федерация гимнастики, в сумме белоруска набрала 144.667 балла, значительно опередив ближайшую преследовательницу, Елизавету Зорькину (138.067).

Бронза у еще одной нашей гимнастки, Дарьи Ткачевой (131.517). Еще 4 золотые награды лидер белорусской сборной завоевала в отдельных видах: с обручем (36.600), мячом (36.967), булавами (36.100) и лентой (35.000).

В композиции с обручем серебряным призером стала Дарья Ткачева (34.050), бронзовым – Елизавета Зорькина (33.167). В упражнении с мячом на вторую ступень пьедестала поднялась Елизавета Зорькина (35.600), на третью – Алина Речкина (34.533). Эти же гимнастки заняли 2 и 3 места в упражнении с булавами, а с лентой вслед за Горносько расположились Елизавета Зорькина (34.450) и Дарья Веренич (33.050).

Ближайшим стартом белорусских граций станет Гран-При Москвы, также в марте белоруски выступят на Олимпийских днях молодежи в Минске.