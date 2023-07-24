Белорусские дипломаты съехались в Минск на учебу

В Минск со всего мира приехали порядка 60 руководителей загранучреждений. Тематика ежегодного семинара для белорусских дипломатов: от вопросов внешней политики и экономики до туристических возможностей нашей страны и развития спорта.

Сообщается, что особое внимание будет уделено системе международных расчетов в условиях санкций и экспортному потенциалу.

Участники побывают на совещаниях у заместителей премьер-министра, встретятся с представителями министерств, концернов, а также резидентами Парка высоких технологий. Учеба послов продлится до конца недели.