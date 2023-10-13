Белорусская велосипедистка Анна Терех победила на втором этапе многодневки в Китае

В рамках многодневной шоссейной велогонки «Тур острова Чонгмин» в Китае, белорусская спортсменка, Анна Терех, продемонстрировала впечатляющую производительность на втором этапе соревнований. Согласно информации, полученной от пресс-службы Минспорта, этап велогонки протянулся на 128,6 километра.

Этот этап оказался весьма успешным для Анны Терех, которая одержала победу в гонке. Эта победа стала для белорусской велогонщицы первой в рамках Мирового тура UCI. На стартовом этапе предыдущего дня, Терех финишировала на 20-й позиции. Однако благодаря своему впечатляющему успеху на втором этапе, она поднялась на первое место в общем зачете велогонки. Несмотря на это, ей придется бороться до конца, так как ее отрыв от ближайших конкуренток перед заключительным этапом всего несколько секунд.

Топ-10 общей классификации «Тура острова Чонгмин» дополняет еще одна белорусская велогонщица, Таисия Носкович. Этот успех белорусских спортсменок приносит честь стране и подтверждает их профессиональное мастерство в мировом велоспорте.