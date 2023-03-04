Белорусская шахматистка будет выступать за Россию

Шахматистка в прошлом году перешла из Белорусской федерации шахмат в ФШР.

Ольга Баделько родилась в Могилеве, в июне ей будет 21 год.

Баделько — международный мастер (2019), женский гроссмейстер (2019), участница Кубка мира ФИДЕ 2021. Также шахматистка является многократной чемпионкой Беларуси в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы до 16 лет, победительницей клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России по рапиду и блицу в составе команды «Южный Урал».