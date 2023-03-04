Белорусская шахматистка будет выступать за Россию

Ольга Баделько войдет в состав женской сборной России.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России.
В данный момент Баделько находится в процессе оформления российского гражданства.
Шахматистка в прошлом году перешла из Белорусской федерации шахмат в ФШР.
«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть, — приводит «РИА Новости» слова Баделько. — В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более, что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные».
Ольга Баделько родилась в Могилеве, в июне ей будет 21 год.
Баделько — международный мастер (2019), женский гроссмейстер (2019), участница Кубка мира ФИДЕ 2021. Также шахматистка является многократной чемпионкой Беларуси в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы до 16 лет, победительницей клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России по рапиду и блицу в составе команды «Южный Урал».